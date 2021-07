Sondaggi elettorali Euromedia, il 68,4% è a favore del green pass per andare al ristorante o sui mezzi (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo i Sondaggi elettorali di Euromedia ci sono pochi dubbi, gli italiani sono a favore dell’imposizione del green pass vaccinale per entrare nei ristoranti, nei cinema, sui mezzi pubblici, negli alberghi, ecc, come sarà tra poco in Francia e come è in Austria e Danimarca. Sarebbero più del 68,4% quelli che condividono questa proposta, e solo il 25,5% i contrari. Euromedia ha chiesto a questi ultimi come reagirebbero se una legge del genere entrasse effettivamente in vigore. Il 53,2% di questo 25,5% rinuncerebbe a uscire e ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo idici sono pochi dubbi, gli italiani sono adell’imposizione delvaccinale per entrare nei ristoranti, nei cinema, suipubblici, negli alberghi, ecc, come sarà tra poco in Francia e come è in Austria e Danimarca. Sarebbero più del 68,4% quelli che condividono questa proposta, e solo il 25,5% i contrari.ha chiesto a questi ultimi come reagirebbero se una legge del genere entrasse effettivamente in vigore. Il 53,2% di questo 25,5% rinuncerebbe a uscire e ...

