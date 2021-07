Protezione Civile Lazio: allerta meteo gialla da oggi pomeriggio e per successive 30 ore (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi venerdì 16 luglio e per le successive 30 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, in particolare sulle zone interne.” “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento dellaha emessol’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che daldivenerdì 16 luglio e per le30 ore si prevedono sul: precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, in particolare sulle zone interne.” “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Esprimiamo grande vicinanza alle comunità di Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi duramente colpite dalle gr… - PE_Italia : ???????????? ??nubifragi e allagamenti in Belgio. La Protezione civile italiana @DPCgov sta intervenendo in Belgio in aiu… - CarloCalenda : È tempo che intervenga il Governo commissariando sui rifiuti regione e comune che si sono dimostrati inetti e incap… - Michiamofrancy : RT @Fedoraquattroc2: @Michiamofrancy A vice-capo Protezione Civile?Maria Siclari, beccata in fragrante in registrazioni e dopo 3 anni mi ha… - loris_assi : RT @PE_Italia: ???Come funziona il meccanismo di protezione civile dell’Unione europea? ????L'UE assicura 3,319 miliardi di euro per potenzia… -