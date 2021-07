Oliver Daemen | l' astronauta più giovane di sempre | viaggerà con Jeff Bezos

(Di venerdì 16 luglio 2021) E' appena maggiorenne, un'età in cui i suoi coetanei, solitamente, si preparano per la prima vacanza in autonomia., olandese, 18 anni, invece, si sta "allenando" per un viaggio nello ...

gigibeltrame : Oliver Daemen sarà il primo passeggero pagante a bordo di un lancio Blue Origin #digilosofia… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Oliver Daemen sarà il primo passeggero pagante a bordo di un lancio Blue Origin) è stato… - Earth40075 : Il 18enne Oliver Daemen parteciperà al primo volo spaziale con equipaggio di Blue Origin, la società di Jeffrey Bez… - ilpost : Il 18enne Oliver Daemen parteciperà al primo volo spaziale con equipaggio di Blue Origin, la società di Jeffrey Bez… - wireditalia : Affascinato dallo Spazio da quando aveva quattro anni, Oliver Daemen finirà nel primo storico volo con Jeff Bezos i… -

E' appena maggiorenne, un'età in cui i suoi coetanei, solitamente, si preparano per la prima vacanza in autonomia., olandese, 18 anni, invece, si sta "allenando" per un viaggio nello spazio. Sarà lui il più giovane astronauta della storia: un primato che verrà segnato dalla missione dell'azienda ...Si tratta di uno studente di 18 anni,. Non è noto il costo del biglietto per salire su Blue Origin. OGGI AL VIA LA BORSA CINESE DEL CARBONE, BRILLA L'ORO Il petrolio WTI è sceso ...Blue Origin ha svelato l'identità del 4° membro dell'equipaggio che volerà ai confini dello Spazio. Si tratta del giovanissimo Oliver Daemen. Solo 18 anni, studente di fisica, ha vinto l'asta e così ...