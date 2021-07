Maneskin | l’irriverente nuovo video

Leggi su solodonna

(Di venerdì 16 luglio 2021) È uscito ieri ildi “I wanna be your slave” dei, diretto da Simone Bozzelli. Uninno alla libertà come assoluto, arrivato in meno di 24 ore a quasi cinque milioni di visualizzazioni su Youtube. I wanna be your sex toy I wanna be your teacher I wanna be your sin I wanna be a preacher I wanna make you love me Then I wanna leave ya ‘Cause baby I’m Articolo completo: dal blog SoloDonna