La Federico II si sposta nel Sannio: nel weekend un master a Molinara (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMolinara (Bn) – L'Università degli studi di Napoli, Federico II, si sposta a Molinara nel prossimo weekend. Da venerdì 16 a domenica 18 luglio, nello splendido scenario del Palazzo Ionni, si svolgerà un master organizzato dall'Università con il patrocinio del Comune di Molinara e in collaborazione con la società di formazione IRFOM, la tenuta Caretti di San Giorgio la Molara e l'Associazione per la Valorizzazione dell'Olio di Molinara. "Una bellissima occasione ed opportunità per il nostro paese e il nostro territorio – dichiara ...

