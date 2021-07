Ipotesi Green Pass obbligatorio, “no” dei ristoratori campani: “Meglio la vaccinazione obbligatoria” (Di venerdì 16 luglio 2021) In questi giorni, sta girando la notizia sull’Ipotesi di introdurre il Green Pass obbligatorio in tutti i luoghi al chiuso come bar e ristoranti. Essa viene chiamata Ipotesi “alla francese” perché Emmanuel Macron ha deciso di introdurre questa legge sul certificato verde per incentivare la popolazione a vaccinarsi. Ipotesi IN ITALIA – Il Governo sta L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) In questi giorni, sta girando la notizia sull’di introdurre ilin tutti i luoghi al chiuso come bar e ristoranti. Essa viene chiamata“alla francese” perché Emmanuel Macron ha deciso di introdurre questa legge sul certificato verde per incentivare la popolazione a vaccinarsi.IN ITALIA – Il Governo sta L'articolo

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - emenietti : 'green pass, tutte le ipotesi' is the new 'nuovo dpcm cosa dice la bozza', e intanto se ne vanno le giornate - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: A inizio settimana la cabina di regia del governo - ilCategorico : @Stefano3145 @Corriere Questa è un’ipotesi. Poi trasmette meno: quanto meno? È davvero giustificabile una misura co… - fiore_1926 : RT @Corriere: ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e convegni, treni… -