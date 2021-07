Il City pronto ad emulare il PSG: più di 200 milioni per due giocatori (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Manchester City lavora per rinforzare la propria rosa e regalare due colpi da novanta per la formazione guidata da Pep Guardiola Dopo aver mancato in extremis l’obiettivo Champions League, il Manchester City dello sceicco e del tecnico spagnolo Pep Guardiola è al lavoro in vista della prossima stagione, alla ricerca ancora della coppa ‘dalle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Manchesterlavora per rinforzare la propria rosa e regalare due colpi da novanta per la formazione guidata da Pep Guardiola Dopo aver mancato in extremis l’obiettivo Champions League, il Manchesterdello sceicco e del tecnico spagnolo Pep Guardiola è al lavoro in vista della prossima stagione, alla ricerca ancora della coppa ‘dalle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

alesco75 : Per quelli che capiscono di calcio, ché nella vita, anche se sei pronto per sostituire Guardiola al City o Klopp al… - forzagranata1 : ?? #CALCIO 'Il Manchester City piomba su Lewandowski' Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club inglese sare… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? #Calciomercato Il #ManchesterCity non molla #Kane, pronti 117 milioni di euro Il club pronto a sforare il tetto che si è au… - Cucciolina96251 : RT @RaiSport: ? #Calciomercato Il #ManchesterCity non molla #Kane, pronti 117 milioni di euro Il club pronto a sforare il tetto che si è au… - RaiSport : ? #Calciomercato Il #ManchesterCity non molla #Kane, pronti 117 milioni di euro Il club pronto a sforare il tetto c… -