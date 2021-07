F1 | Fernando Alonso | “Avevamo il potenziale per la Q3”

(Di venerdì 16 luglio 2021)conquista l’undicesimo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale di F1. Il tempo odierno permetterà all’iberico di puntare alla Top10 nella Sprint Race di domani, competizione che determinerà per la prima volta nella storia Il due volte campione del mondo si appresta a dare battaglia nei 17 passaggi di domani, consapevole di poter impensierire i diretti competitor in una pista abbastanza selettiva come quella di Silverstone. Il due volte vincitore della 24h di Le Mans ha dichiarato ai microfoni della massima formula: “È stato difficile oggi,il ...

non è riuscito a conquistare la Q3 nelle qualifiche del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna. Con il nuovo format di questo weekend, lo spagnolo della Alpine non è stato in grado ...(Alpine) 12. Pierre Gasly (AlphaTauri) 13. Esteban Ocon (Alpine) 14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 15. Lance Stroll (Aston Martin) 16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 17. Kimi Raikkonen (...Fernando Alonso conquista l'undicesimo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale di F1. Il tempo odierno permetterà all'iberico di puntare alla Top1 ...Alonso ha commentato con un "Easy" il distacco di 25 millesimi dai top 10, facendo capire che si poteva fare meglio dell'11° posto in griglia ...