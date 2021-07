F1, a Hamilton le qualifiche di Silverstone. La griglia della Sprint Qualifying (Di venerdì 16 luglio 2021) A Silverstone, Hamilton conquista le qualifiche. Ecco la griglia di partenza per la Sprint Qualifying di sabato In un’inedita qualifica del venerdì, a casa sua Lewis Hamilton ottiene la prima fila con la Mercedes, fermando l’egemonia di Max Verstappen. Il britannico sarà affiancato proprio dal pilota della Red Bull in vista della Sprint Qualifying in programma sabato pomeriggio a Silverstone. Le qualifiche Nel Q1 è proprio il leader del Mondiale a dettare il ... Leggi su zon (Di venerdì 16 luglio 2021) Aconquista le. Ecco ladi partenza per ladi sabato In un’inedita qualifica del venerdì, a casa sua Lewisottiene la prima fila con la Mercedes, fermando l’egemonia di Max Verstappen. Il britannico sarà affiancato proprio dal pilotaRed Bull in vistain programma sabato pomeriggio a. LeNel Q1 è proprio il leader del Mondiale a dettare il ...

Advertising

sabbatini : Hamilton rivela nell’intervista post qualifiche che stamattina, prima di scendere in pista, è stato in fabbrica al… - F1inGenerale_ : F1 | GP Silverstone – Sintesi qualifiche: Hamilton scatterà davanti a tutti nella Sprint Race. Super Leclerc 4°… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #F1 #BritishGP, i risultati delle qualifiche per la Sprint Race: #Hamilton guida la griglia di partenza, #Leclerc quarto… - Sport_Fair : #Hamilton conquista una pole... non pole nel venerdì del #BritishGP #Verstappen si arrende alla #Mercedes #Leclerc… - thelastcornerit : Gp di Gran Bretagna, Qualifiche: Hamilton si esalta a casa sua, Verstappen è battuto! - -