E' morto a 96 anni Pietro Catturich Ducco | era il padre del vino Franciacorta

Advertising

Corriere : Belluno, ex pallavolista trovato morto nel suo letto. Aveva 18 anni - fattoquotidiano : Cade dal ponteggio: morto operaio di 42 anni in uno stabilimento di Mondello. Era al primo giorno di lavoro al rito… - PietroGrasso : È morto #AlfonsoGiordano. Sono stato suo giudice a latere al Maxi: abbiamo condiviso tre anni di lavoro, impegno e… - giordi63 : RT @boni_castellane: Morto parente 90 anni. Vaccinato. Polmonite. Numerosi tamponi (almeno 5). Tutti negativi. Esame sierologico negativo.… - Verdoux11 : Cazzo stai a di, Nutello? il #covid è morto, sono i #piddini che, senza opposizione, dureranno altri 10 anni. il… -

Ultime Notizie dalla rete : morto anni

E'a 96Pietro Catturich Ducco, storico fondatore dell'omonima azienda vitivinicola della Franciacorta: si dice sia anche merito suo se oggi la 'bolla' franciacortina è diventata l'eccellenza ...A San Bartolomeo in Galdo , zona del Sannio in provincia di Benevento , un anziano èin un pozzo nel tentativo di salvare il suo cane. La caccia infatti era il suo sport preferito,...di 78di ...PORDENONE - Se n'è andato in silenzio, senza fare rumore. Perché lo stile di Sante Falcomer era quello: fare grandi cose senza quasi mai apparire. Ieri mattina ...Il 14 agosto 1921 nasceva Giorgio Strehler, un gigante della regia, «il più grande del 900», come scrisse il quotidiano francese Le Monde. Triestino emigrato a Milano, ...