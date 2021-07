Devastante grandinata in Francia Video

(Di venerdì 16 luglio 2021)grandinate si sono verificate in, oltre che poi piogge torrenziali nubifragi. Devastanti grandinate si sono verificate in, oltre che poi piogge torrenziali nubifragi. Un evento meteo estremo si è verificato nell’area metropolitana in prossimità di Lione. Come si potrà osservare dalla grandine è caduta con notevole intensità, abbondanza e con

E' stato peggio in pianura Molto più intensa lache ha colpito nel primo pomeriggio la parte bassa del Biellese, nella zona di Sandigliano e Gaglianico.invece l'ondata di ...Un forte temporale ha interessato Milano nel pomeriggio, con violente grandinate in ampie aree della metropoli. Nel video si vedono auto danneggiate dalla grandine caduta con chicchi di grosse ...Devastanti grandinate si sono verificate in Francia, oltre che poi piogge torrenziali nubifragi. Un evento meteo estremo si è verificato nell’area metropolitana in prossimità di Lione. Come si potrà ...Queste sono alcune immagini diffuse via Twitter che riguardano la città di Eschweiler, una delle più colpite dall'ondata di maltempo che in queste ore ha messo in ginocchio la Germania occidentale.