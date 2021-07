Ddl Zan, Renzi: «Non mi faccio dare lezioni di politica da Chiara Ferragni». E su Fedez: «Il problema è chi l’ha eletto riferimento della sinistra» (Di venerdì 16 luglio 2021) Nuova puntata della recente saga che da giorni vede scontrarsi Matteo Renzi e i Ferragnez sul Ddl Zan. «Il problema non è Fedez ma di chi l’ha eletto punto di riferimento della sinistra, rinunciando alla vocazione riformista per inseguire i Cinque stelle», ha detto oggi il leader di Italia Viva presentando il suo ultimo libro Controcorrente a Forte dei Marmi, affermando che «solo Salvini ha cambiato idea più volte di Fedez». «Io mi ricordo la sofferenza di Napolitano quando le piazze lo accusavano della ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 luglio 2021) Nuova puntatarecente saga che da giorni vede scontrarsi Matteoe i Ferragnez sul Ddl Zan. «Ilnon èma di chipunto di, rinunciando alla vocazione riformista per inseguire i Cinque stelle», ha detto oggi il leader di Italia Viva presentando il suo ultimo libro Controcorrente a Forte dei Marmi, affermando che «solo Salvini ha cambiato idea più volte di». «Io mi ricordo la sofferenza di Napolitano quando le piazze lo accusavano...

