Clio make-up disperata per il suo gatto Oscar: “Mi sento una mer*a a non essermene accorta” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Siccome vi dico sempre tutto e avete sempre seguito le nostre avventure da quando siamo tornati in Italia con i gatti voglio dirvi che Oscar, il nostro gatto, è malato, un tumore incurabile. Lo abbiamo salvato nel 2010 a New York e da allora è stato sempre con noi, mi sento una me*da per non essermi accorta prima”. Le parole sono di Clio Zammatteo. Piange, e tanto, mentre racconta della malattia del suo piccolo felino. Chi ha animali domestici sa che si tratta di una reazione comune: sconforto e disperazione nello scoprire che il proprio gatto, cane o qualsiasi altro animale sia a casa a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) “Siccome vi dico sempre tutto e avete sempre seguito le nostre avventure da quando siamo tornati in Italia con i gatti voglio dirvi che, il nostro, è malato, un tumore incurabile. Lo abbiamo salvato nel 2010 a New York e da allora è stato sempre con noi, miuna me*da per non essermiprima”. Le parole sono diZammatteo. Piange, e tanto, mentre racconta della malattia del suo piccolo felino. Chi ha animali domestici sa che si tratta di una reazione comune: sconforto e disperazione nello scoprire che il proprio, cane o qualsiasi altro animale sia a casa a ...

Advertising

GossipItalia3 : Clio Make Up in lacrime: “É malato, un tumore incurabile”. I video Instagram della celebre truccatrice… - infoitcultura : Clio Make Up disperata in lacrime Il mio Oscar ha un tumore incurabile - infoitcultura : Clio Make Up il video straziante sul web | L’influencer in lacrime : “Sta morendo” - infoitcultura : Clio Make Up scoppia in lacrime, il dramma: «Oscar ha un tumore incurabile» - zazoomblog : Clio Make Up in lacrime: “É malato un tumore incurabile”. I video Instagram della celebre truccatrice - #lacrime:… -

Ultime Notizie dalla rete : Clio make Clio Make Up, la truccatrice in lacrime: 'É malato, un tumore incurabile' Brutto periodo per Clio Zammatteo , meglio nota al grande pubblico soprattutto femminile come Clio Make Up . Dal suo account Instagram, la celebre truccatrice ha rivelato la malattia di un suo animale cui è molto legata, recentemente scoperta dalla famiglia. In lacrime, la 38enne ha raccontato ...

Clio MakeUp disperata su Instagram 'Il mio Oscar ha un tumore'/ 'È incurabile' ... il nostro gatto è malato, un tumore incurabile.' ha esordito Clio, lasciandosi andare al pianto. La make - Up artist ha spiegato che il gatto ha già rischiato grosso alcuni anni fa: 'Lo abbiamo ...

Clio Make Up disperata in lacrime Il mio Oscar ha un tumore incurabile Gossip News Clio Make Up scoppia in lacrime, il dramma: «Oscar ha un tumore incurabile» Ha dato libero sfogo alle lacrime Clio Make Up nel raccontare ai suoi milioni di followers il dramma del suo Oscar. Nelle stories su Instagram e nell'ultimo post ha spiegato che il suo ...

Clio Make Up disperata in lacrime Il mio Oscar ha un tumore incurabile Clio Zammatteo, nota nel mondo dei social come Clio Make Up, nonché beauty blogger e truccatrice di successo ha da poco condiviso un video straziante, in preda alle lacrime, parlando del dramma che ...

Brutto periodo perZammatteo , meglio nota al grande pubblico soprattutto femminile comeUp . Dal suo account Instagram, la celebre truccatrice ha rivelato la malattia di un suo animale cui è molto legata, recentemente scoperta dalla famiglia. In lacrime, la 38enne ha raccontato ...... il nostro gatto è malato, un tumore incurabile.' ha esordito, lasciandosi andare al pianto. La- Up artist ha spiegato che il gatto ha già rischiato grosso alcuni anni fa: 'Lo abbiamo ...Ha dato libero sfogo alle lacrime Clio Make Up nel raccontare ai suoi milioni di followers il dramma del suo Oscar. Nelle stories su Instagram e nell'ultimo post ha spiegato che il suo ...Clio Zammatteo, nota nel mondo dei social come Clio Make Up, nonché beauty blogger e truccatrice di successo ha da poco condiviso un video straziante, in preda alle lacrime, parlando del dramma che ...