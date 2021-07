Ci sarà anche una mostra-parallelismo sulla rinascita post guerra e post pandemia

Leggi su iodonna

(Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo un anno e mezzo in cui si è parlato solo di, contagi in salita e vaccini, finalmente possiamo aprirciad argomenti più piacevoli. Ricominciando a frequentare eventi e festival che nutrono tanti aspetti della nostra mente e della naturale voglia di imparare, comunicare e… curiosare. Ieri è cominciata l’11° edizione di Cortona On The Move, Festival internazionale di visual narrative che durerà fino al 3 ottobre 2021. L’evento si terrà nel centro storico della città toscana e alla Fortezza del Girifalco, seguendo un percorso artistico che – come recita il tema di quest’anno, We Are Humans, mette al centro l’uomo e le sue relazioni. ...