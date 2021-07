Calciomercato Cagliari, Dalbert: il giocatore in sede per la firma (Di venerdì 16 luglio 2021) Dalbert Henrique in questo momento si trova negli uffici rossoblù per porre la firma sul contratto che lo legherà al Cagliari Dalbert sarà un nuovo giocatore del Cagliari. L’esterno brasiliano di proprietà dell’Inter, nell’ultima stagione in prestito al Rennes in Francia, è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Sardegna. Come riporta Gianluca Di Marzio negli scorsi minuti, il difensore brasiliano si è recato negli uffici del presidente Giulini a Milano per firmare il nuovo contratto che lo legherà con i rossoblù. La formula è quella del prestito con diritto di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021)Henrique in questo momento si trova negli uffici rossoblù per porre lasul contratto che lo legherà alsarà un nuovodel. L’esterno brasiliano di proprietà dell’Inter, nell’ultima stagione in prestito al Rennes in Francia, è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Sardegna. Come riporta Gianluca Di Marzio negli scorsi minuti, il difensore brasiliano si è recato negli uffici del presidente Giulini a Milano perre il nuovo contratto che lo legherà con i rossoblù. La formula è quella del prestito con diritto di ...

