Brusaferro: "Età media dei contagi in calo a 28 anni. Verso il 10% di occupazione dei reparti ad agosto" (Di venerdì 16 luglio 2021) "La circolazione dei casi è in ricrescita, l'età media dei contagi è scesa a 28 anni". Così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale Covid19 della Cabina di Regia. Brusaferro ha spiegato che "l'evoluzione nel mese di agosto si prospetta con una crescita dell'occupazione in terapia intensiva e area medica ma comunque inferiore alle soglie critiche del 30% e 40%, ma è possibile che si superi il 10% di occupazione con centinaia di persone ricoverate, ...

