‘Aiuto, il mio compagno si vuole ammazzare’: i carabinieri intervengono per salvarlo ma lo arrestano. Aveva una pistola clandestina (Di venerdì 16 luglio 2021) Doveva essere un salvataggio, è finita con un arresto. La scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara coadiuvati da quelli del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un romano di 44 anni, con l’accusa di detenzione di arma clandestina. I carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, in via Casilina, in zona Torpignattara, su richiesta della compagna, la quale poco prima Aveva ricevuto dei messaggi sul cellulare che annunciavano intenti suicidi. I militari hanno quindi raggiunto velocemente l’abitazione dell’uomo ma lo hanno trovato che dormiva. Trovata una pistola con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) Doveva essere un salvataggio, è finita con un arresto. La scorsa notte, idella Stazione di Roma Torpignattara coadiuvati da quelli del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un romano di 44 anni, con l’accusa di detenzione di arma. Isono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, in via Casilina, in zona Torpignattara, su richiesta della compagna, la quale poco primaricevuto dei messaggi sul cellulare che annunciavano intenti suicidi. I militari hanno quindi raggiunto velocemente l’abitazione dell’uomo ma lo hanno trovato che dormiva. Trovata unacon ...

