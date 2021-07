Ue deferisce l'Italia: 'Non coopera sulla lotta alla criminalità' (Di giovedì 15 luglio 2021) La Commissione Ue ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione Europea per il mancato rispetto di alcuni obblighi in materia di scambio di informazioni stabiliti dalle norme in materia di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 luglio 2021) La Commissione Ue ha deferito l'Corte di giustizia dell'Unione Europea per il mancato rispetto di alcuni obblighi in materia di scambio di informazioni stabiliti dalle norme in materia di ...

Advertising

italiaserait : Terrorismo, Ue deferisce Italia a Corte: “Non condivide informazioni” - fisco24_info : Terrorismo, Ue deferisce Italia a Corte: 'Non condivide informazioni': Malgrado le 'ripetute richieste' della Commi… - Alessan19053624 : RT @MediasetTgcom24: Ue deferisce Italia: 'Non coopera su lotta alla criminalità' #ue - italia_news_it : Lotta alla #criminalità: la #CommissioneEuropea deferisce l’ITALIA alla Corte di giustizia dell’Unione europea per… - DanieleDann1 : ?? #UE: Lotta alla criminalità: la Commissione deferisce l’#Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per l… -