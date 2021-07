Supermedia AGI/YouTrend: M5s in calo, exploit di Leu (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - Nella Supermedia AGI/YouTrend di oggi si manifesta pienamente il calo nei consensi accusato dal M5S nei giorni successivi allo scontro Conte-Grillo, ed è un calo consistente (quasi un punto e mezzo). Tutti gli altri partiti restano sostanzialmente stabili, con l'eccezione di Articolo 1 e Sinistra Italiana, che guadagnano quasi mezzo punto a testa. In questo modo, le due componenti della (fu) lista Liberi e Uguali ottengono complessivamente il loro dato più alto (4,5%) dall'inizio della legislatura. Supermedia LISTE Lega 20,4 (-0,1) FdI 20,2 (+0,1) PD 19,4 (+0,2) M5s 15,0 (-1,7) Forza Italia 7,7 ... Leggi su agi (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - NellaAGI/di oggi si manifesta pienamente ilnei consensi accusato dal M5S nei giorni successivi allo scontro Conte-Grillo, ed è unconsistente (quasi un punto e mezzo). Tutti gli altri partiti restano sostanzialmente stabili, con l'eccezione di Articolo 1 e Sinistra Italiana, che guadagnano quasi mezzo punto a testa. In questo modo, le due componenti della (fu) lista Liberi e Uguali ottengono complessivamente il loro dato più alto (4,5%) dall'inizio della legislatura.LISTE Lega 20,4 (-0,1) FdI 20,2 (+0,1) PD 19,4 (+0,2) M5s 15,0 (-1,7) Forza Italia 7,7 ...

Ultime Notizie dalla rete : Supermedia AGI I 5S in caduta libera: crollano pure nei sondaggi Lo conferma l'ultima Supermedia di YouTrend per Agi , che restituisce un quadro politico sostanzialmente invariato rispetto alla scorsa settimana: la Lega di Matteo Salvini rimane stabile al primo ...

Sondaggi, M5S affonda con scontro Grillo - Conte. Meloni ora scende. E Salvini.. Sondaggi, M5S affonda con scontro Grillo - Conte Le tensioni e le spaccature nel Movimento 5 Stelle si fanno sentire nei sondaggi . Secondo la Supermedia YouTrend per Agi (aggiornata all'8 luglio sui dati di Euromedia, Ixè, Piepoli, SWG, Tecnè) infattI il M5S cala di mezzo punto (rispetto alle rilevazioni di due settimane prima) e scende ...

Supermedia AGI/YouTrend: M5s in calo, exploit di Leu AGI - Agenzia Italia I 5S in caduta libera: crollano pure nei sondaggi La coalizione formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia non si ferma e va oltre il 49%. Emorragia del M5S: i grillini perdono quasi il 2% in una settimana ...

Supermedia sondaggi politici: calano i 5 Stelle e frena l’ascesa di FdI Lo scontro Conte-Grillo porta il Movimento 5 Stelle a calare di mezzo punto in due settimane Le vicende interne al Movimento 5 Stelle delle ultime settimane iniziano a riflettersi nelle (...) ...

Sondaggi, M5S affonda con scontro Grillo - Conte Le tensioni e le spaccature nel Movimento 5 Stelle si fanno sentire nei sondaggi . Secondo la Supermedia YouTrend per AGI (aggiornata all'8 luglio sui dati di Euromedia, Ixè, Piepoli, SWG, Tecnè) infattI il M5S cala di mezzo punto (rispetto alle rilevazioni di due settimane prima) e scende ...