Renzi è indagato anche per la conferenza di Abu Dhabi (Di giovedì 15 luglio 2021) Il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e il manager Lucio Presta sono indagati dalla procura di Roma per finanziamento illecito e false fatturazioni. Al centro dell’indagine, secondo il quotidiano Domani che per primo ha dato la notizia, c’è il documentario Firenze secondo me, realizzato dall’ex premier con la collaborazione della casa di produzione Arcobaleno 3, di proprietà della famiglia Presta, e andato in onda su Discovery Channel a cavallo tra dicembre 2018 e gennaio 2019. Il senatore stesso ha poi fatto sapere di essere indagato anche dalla procura di Firenze per emissione di fatture per operazioni inesistenti in ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 luglio 2021) Il senatore e leader di Italia Viva, Matteo, e il manager Lucio Presta sono indagati dalla procura di Roma per finanziamento illecito e false fatturazioni. Al centro dell’indagine, secondo il quotidiano Domani che per primo ha dato la notizia, c’è il documentario Firenze secondo me, realizzato dall’ex premier con la collaborazione della casa di produzione Arcobaleno 3, di proprietà della famiglia Presta, e andato in onda su Discovery Channel a cavallo tra dicembre 2018 e gennaio 2019. Il senatore stesso ha poi fatto sapere di esseredalla procura di Firenze per emissione di fatture per operazioni inesistenti in ...

Advertising

reportrai3 : Conferenza ad Abu Dhabi, Renzi indagato per emissione di fatture per operazioni inesistenti ??… - HuffPostItalia : Renzi indagato anche per la conferenza di Abu Dhabi - Agenzia_Ansa : L'ex premier Matteo Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip Luc… - DavideRicci1973 : Renzi indagato per fatturazioni false, finanziamento illecito e per le conferenze in Arabia Saudita. Enrico Mentana… - Mirandola59 : RT @LucillaMasini: Renzi indagato per finanziamenti illeciti e deriso per la sua vicinanza a Salvini, risponde: maledetti magistrati comuni… -