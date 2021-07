Rai, programma storico cambia conduttrice? Va in onda da 20 anni (Di giovedì 15 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Rai è pronta a dire addio ad una storica conduttrice che per oltre 20 anni è stata in tv? I piani per il futuro e lo scenario. La Rai è pronta a salutare Federica Sciarelli alla conduzione di Chi L’Ha Visto? Si è fatto davvero un gran parlare attorno al possibile addio della nota Leggi su youmovies (Di giovedì 15 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Rai è pronta a dire addio ad una storicache per oltre 20è stata in tv? I piani per il futuro e lo scenario. La Rai è pronta a salutare Federica Sciarelli alla conduzione di Chi L’Ha Visto? Si è fatto davvero un gran parlare attorno al possibile addio della nota

Advertising

GualtieroSanta1 : RT @matteobordone: C'era a Piacenza in programma una sera di musica, di karaoke, di spettacoli di drag queen, tutto bello misto e divertent… - laura_lavespa : RT @matteobordone: C'era a Piacenza in programma una sera di musica, di karaoke, di spettacoli di drag queen, tutto bello misto e divertent… - Claudia53114223 : RT @matteobordone: C'era a Piacenza in programma una sera di musica, di karaoke, di spettacoli di drag queen, tutto bello misto e divertent… - Gae8989 : RT @matteobordone: C'era a Piacenza in programma una sera di musica, di karaoke, di spettacoli di drag queen, tutto bello misto e divertent… - FrancaAureli : RT @matteobordone: C'era a Piacenza in programma una sera di musica, di karaoke, di spettacoli di drag queen, tutto bello misto e divertent… -