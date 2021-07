Presentata la vettura della nuova Formula 1 2022

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 luglio 2021) Grandi novità in arrivo per la stagione1 svelate oggi sul circuito di Silverstone, dove è apparso un modello rappresentativo di come dovranno essere le vetture dal prossimo campionato. In realtà i cambiamenti erano stati pensati dalla Fia già per quest'anno, e poi rimandati a causapandemia, con l'intenzione dichiarata di ravvicinare le monoposto delle squadre concorrenti aumentando la quantità e le possibilità dei sorpassi, e con questi ovviamente lo spettacolo. L'analisi che ha riguardato la situazione in essere ha tenuto conto di due fattori principali: la sicurezza, che vedrà i telai in ...