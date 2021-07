Piogge torrenziali in Germania, 4 morti e 50 dispersi (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono almeno quattro le persone che hanno perso la vita a seguito delle forti Piogge e delle inondazioni che si sono registrate nella Germania occidentale. Lo rende noto la polizia di Koblenz, spiegando che i corpi delle vittime sono stati recuperati in varie zone. La polizia ha aggiornato ad almeno 50 il numero delle persone che risultano disperse dopo il crollo di sei case nella zona di Schuld a causa delle forti Piogge della notte. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono almeno quattro le persone che hanno perso la vita a seguito delle fortie delle inondazioni che si sono registrate nellaoccidentale. Lo rende noto la polizia di Koblenz, spiegando che i corpi delle vittime sono stati recuperati in varie zone. La polizia ha aggiornato ad almeno 50 il numero delle persone che risultano disperse dopo il crollo di sei case nella zona di Schuld a causa delle fortidella notte. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

QdSit : Sono almeno quattro le persone che hanno perso la vita a seguito delle forti piogge e delle inondazioni che si sono… - Rosanna_UC : RT @jeperego: Situazione drammatica in #Germania per le piogge torrenziali della scorsa notte. In Renania Palatinato 4 persone hanno perso… - CastigliMirella : RT @jeperego: Situazione drammatica in #Germania per le piogge torrenziali della scorsa notte. In Renania Palatinato 4 persone hanno perso… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Eccezionale ondata di maltempo in #Germania, piogge e inondazioni: 4 morti, 50 dispersi. - ilnida : RT @jeperego: Situazione drammatica in #Germania per le piogge torrenziali della scorsa notte. In Renania Palatinato 4 persone hanno perso… -