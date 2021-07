Non è vero che i vaccini aumentano la probabilità «di morire con la variante delta» (Di giovedì 15 luglio 2021) Nei giorni scorsi è stata pubblicata su Facebook un’immagine che riporta la scritta “Ti sei vaccinato? Hai il 110% di probabilità in più di morire con la variante delta”. L’immagine mostra un istogramma contenente dei dati sui decessi da Covid-19 dovuti alla variante delta del virus Sars-CoV-2 e un testo in cui si sostiene «che la variante delta preferisca far secchi i vaccinati. Il rischio è addirittura del 110% maggiore rispetto ai non vaccinati!», numeri che proverrebbero dal «governo britannico». La fonte riportata dall’immagine è infatti il Public ... Leggi su facta.news (Di giovedì 15 luglio 2021) Nei giorni scorsi è stata pubblicata su Facebook un’immagine che riporta la scritta “Ti sei vaccinato? Hai il 110% diin più dicon la”. L’immagine mostra un istogramma contenente dei dati sui decessi da Covid-19 dovuti alladel virus Sars-CoV-2 e un testo in cui si sostiene «che lapreferisca far secchi i vaccinati. Il rischio è addirittura del 110% maggiore rispetto ai non vaccinati!», numeri che proverrebbero dal «governo britannico». La fonte riportata dall’immagine è infatti il Public ...

Advertising

davidefaraone : Il #greenpass è un vero strumento di libertà, non il contrario. Grazie al pass niente misure restrittive, niente ch… - RaiNews : Le gesta di queste 855 donne non hanno ottenuto un vero e proprio riconoscimento, almeno fino a oggi - vieri_bobo : @leleadani Dopo 9 anni una chiamata ?? ???? Mmmmmmmmmmmm un po’ pochino no???? Almeno chiamarlo e farlo venire in u… - maripiani : @lauraoldmiss @Stefanialove_of La creatività è l'unico motivo per cui sono ancora viva. (No, non è vero: il primo… - ilBono__ : RT @Jessyebasta: Vi faccio una confidenza. Non ho mai copiato o modificato un tweet altrui. Incredibile vero? -