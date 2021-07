NCIS dal 26 luglio su Italia 1 in access (Di giovedì 15 luglio 2021) Mark Harmon NCIS è sempre stato per Rai 2 quello che CSI è per Italia 1: la serie di punta, che con i suoi spin off riempie prime time, access e preserale, una granitica certezza per i telespettatori. Proprio per questo, la notizia ha del clamoroso: le avventure di Gibbs e dei suoi uomini dal prossimo 26 luglio prenderanno posto alle ore 20.20 sulla rete giovane Mediaset, proprio nello slot finora occupato dagli esperti della scena del crimine. Italia 1 a breve si dividerà equamente tra gli storici protagonisti e le new entry: in preserale un episodio di CSI e in access prime time uno ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 15 luglio 2021) Mark Harmonè sempre stato per Rai 2 quello che CSI è per1: la serie di punta, che con i suoi spin off riempie prime time,e preserale, una granitica certezza per i telespettatori. Proprio per questo, la notizia ha del clamoroso: le avventure di Gibbs e dei suoi uomini dal prossimo 26prenderanno posto alle ore 20.20 sulla rete giovane Mediaset, proprio nello slot finora occupato dagli esperti della scena del crimine.1 a breve si dividerà equamente tra gli storici protagonisti e le new entry: in preserale un episodio di CSI e inprime time uno ...

