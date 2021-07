Marx può aspettare di Marco Bellocchio è un' indagine intima e psicoanalitica in cerca delle ragioni di una scomparsa

Leggi su iodonna

(Di giovedì 15 luglio 2021)puòin Cannes Première è il film chededica al fratello gemello Camillo. Un documentario familiare in cui fratelli, sorelle, nipoti del regista piacentino si ritrovano, inizialmente per festeggiare più compleanni, e finiscono per rievocare gli anni della gioventù di Camillo, le sue difficoltà rispetto alle aspettative della famiglia, le figure genitoriali, il clima politico dell’epoca. I fratellioggi. Molti dei temi esplorati, ma forse non fino in fondo, danei suoi film tornano a galla, grazie alle testimonianze e ai materiali ...