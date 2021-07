Maria De Filippi in ansia per il figlio: “Ha preso una brutta batosta” (Di giovedì 15 luglio 2021) Maria De Filippi è preoccupata, suo figlio non sta passando un bel periodo. Dopo anni la batosta, ecco cosa è successo. Maria De Filippi sembra invincibile e invece anche lei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 15 luglio 2021)Deè preoccupata, suonon sta passando un bel periodo. Dopo anni la, ecco cosa è successo.Desembra invincibile e invece anche lei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IlContiAndrea : '#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) pe… - infoitcultura : Temptation Island: Raffaella Mennoia rivela retroscena inediti. Maria De Filippi? Presente durante il falò - zazoomblog : Uomini e Donne Maria De Filippi: «Voglio un tronista che..». Poi rivela perché non ha Instagram - #Uomini #Donne… - andreapalazzo2 : RT @tvblogit: Maria De Filippi: “Cerco un tronista che fa l’elettricista, non un influencer” - FabioTraversa : RT @tvblogit: Maria De Filippi: “Cerco un tronista che fa l’elettricista, non un influencer” -