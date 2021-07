MARIA DE FILIPPI: APRIRMI UN PROFILO SOCIAL? NO! A CHI INTERESSA SAPERE COSA FACCIO QUANDO MI SVEGLIO? (Di giovedì 15 luglio 2021) MARIA De FILIPPI è stata raggiunta durante una breve vacanza e nell’occasione tocca vari temi. A partire da chi si preoccupa più del look che dei contenuti dei programmi, come i conduttori che sono sempre sui SOCIAL stando già sempre in televisione. “Continuo a pensare che alla gente non gliene freghi nulla di ciò che FACCIO io al mattino QUANDO mi SVEGLIO. Sto già molto in tv, basta!”. Intervistata dal settimanale Oggi, la regina di Canale 5 che tranne brevi stop è alle prese con nuove registrazioni – sono già riprese quelle di Tu Sì Que Vales – parla innanzitutto della pandemia. “Ha ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 15 luglio 2021)Deè stata raggiunta durante una breve vacanza e nell’occasione tocca vari temi. A partire da chi si preoccupa più del look che dei contenuti dei programmi, come i conduttori che sono sempre suistando già sempre in televisione. “Continuo a pensare che alla gente non gliene freghi nulla di ciò cheio al mattinomi. Sto già molto in tv, basta!”. Intervistata dal settimanale Oggi, la regina di Canale 5 che tranne brevi stop è alle prese con nuove registrazioni – sono già riprese quelle di Tu Sì Que Vales – parla innanzitutto della pandemia. “Ha ...

