Lutto nello sport | Federico muore a soli 16 anni | “Una vita spezzata troppo presto”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Era una promessa dello sciCollini, scomparso a16, compiuti pochi giorni fa. Faceva parte delloing Campiglio, società dove la mamma perha rivestito il ruolo di segretaria, e da quest’anno era allenato dai due ex azzurri Paolo Pangrazzi e GiovPasini. Come scrive il Giornale del Trentino lo scorso 15 marzo a Pampeago,Collini aveva conquistato il titolo trentino under 16slalom speciale e nell’ultima stagione agonistica aveva vinto anche un gigante a Folgaria e due slalom zonali a Bolbeno e Ruffrè. Per ...

Advertising

zazoomblog : Lutto nello sport: una tragedia per la Nazionale Italiana - #Lutto #nello #sport: #tragedia - MaurizioCarrar8 : RT @rej_panta: Lutto nello sport - Marisab79879802 : RT @rej_panta: Lutto nello sport - rej_panta : Lutto nello sport - YdrasVain : È vero, l'Italia è il primo paese che vince l'eurovision e gli europei di calcio nello stesso anno. Figo. Ma io son… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nello

CheNews.it

... in programma alle 17.30, porteranno in campo la maglia di Alessandro e giocheranno con ilal braccio" . La morte di Davide Bristot ha gettatosconforto amici e parenti, che li ricordano ...... si era diplomata all'ITIS Nobili e da inizio anno entra entratastaff della palestra New Life dove insegnava "Zumba Fitness" e che a seguito della tragica notizia, è rimasta chiusa per. ...Per il Museo della memoria di Ustica Christian Boltanski ha realizzato l'opera con l'intelaiatura dell'aereo. L'artista è morto a 76 anni.Lutto per Nancy Coppola, la cantante neomelodica ha perso una persona molto cara, l'ha comunicato sui social e ha ricevuto l'affetto dei fan ...