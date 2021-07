Lorenzo Baglioni | Vi spiego la differenziata con una boys band

(Di giovedì 15 luglio 2021) Un nuovo modo per spiegare la raccolta: niente cifre e dati statistici, un messaggio in forma leggera, ma preciso, che arriva sull'onda di una canzone ironica e divertente. È il ...

È il videoclip "La raccolta differenziata", che Lorenzo Baglioni ha realizzato insieme ad Alia Servizi Ambientali, il gestore del ciclo integrato dei rifiuti in 58 comuni della Toscana centrale. Roma, 15 lug. (askanews) - Un nuovo modo per spiegare la raccolta differenziata: niente cifre e dati statistici, un messaggio in forma leggera, ma preciso, che arriva sull'onda di una canzone ironica e divertente. A seguito della presentazione di oggi, il Ministro ha invitato Lorenzo Baglioni ed Alia Servizi Ambientali SpA a presentare il video alla COP (Conferenza ONU sui cambiamenti climatici) che l'Italia ...