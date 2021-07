Il microscopio per la realtà aumentata dedicato a smartphone e tablet (Di giovedì 15 luglio 2021) microscopio, realtà aumentata e smartphone. Questo è il triangolo su cui è stato concepito e realizzato AR Micro-Blocks, un set modulare di lenti microscopiche, collegate tra loro da moduli magnetici, che si fissa a telefoni e tablet, trasformandoli in microscopio, proiettore e macrocamera. L’idea dietro al progetto firmata da Eastcolight, azienda di Honk Kong, è offrire uno strumento di facile uso e gestione ai più piccoli, per incuriosirli e favorire l’apprendimento tramite strumenti che la maggior parte di loro non incontra nel proprio percorso didattico, e mediante esperimenti in casa ... Leggi su wired (Di giovedì 15 luglio 2021). Questo è il triangolo su cui è stato concepito e realizzato AR Micro-Blocks, un set modulare di lenti microscopiche, collegate tra loro da moduli magnetici, che si fissa a telefoni e, trasformandoli in, proiettore e macrocamera. L’idea dietro al progetto firmata da Eastcolight, azienda di Honk Kong, è offrire uno strumento di facile uso e gestione ai più piccoli, per incuriosirli e favorire l’apprendimento tramite strumenti che la maggior parte di loro non incontra nel proprio percorso didattico, e mediante esperimenti in casa ...

Advertising

lucia25968868 : RT @Gladys82012839: Ma secondo voi uno come Renzi, che è sotto il microscopio da sempre, controllato h24 dai cani da tartufo del FQ, che pu… - AntonioDonatoPa : RT @Gladys82012839: Ma secondo voi uno come Renzi, che è sotto il microscopio da sempre, controllato h24 dai cani da tartufo del FQ, che pu… - flavia_caristi : RT @Meechannie: #### spoiler(???????) #Loki ha decisamente preso una foto al microscopio dei miei capelli per creare questo - Meechannie : #### spoiler(???????) #Loki ha decisamente preso una foto al microscopio dei miei capelli per creare questo - sonoscettico : @Jo_fer7 @Codacons Considerando la raccolta serviva per comprare un microscopio alla New Nanodiagnostics srl che no… -

Ultime Notizie dalla rete : microscopio per La Saga dei Cazalet: i libri dell'estate di Donna Moderna ...È l'estate del 1937 e la famiglia Cazalet si appresta a riunirsi nella dimora di campagna per ... Ed ecco svelata, come attraverso un microscopio, la verità sulle dinamiche di coppia fra i figli e le ...

Orientamenti Summer 2021 A Chiavari dal 27 al 30 luglio ... per le tecnologie solari potranno attivare le celle solari, per le tecnologie ottiche ...legati ai beni culturali con la possibilità di analizzare i materiali da costruzione con il microscopio, ...

Il microscopio per la realtà aumentata dedicato a smartphone e tablet Wired.it Il microscopio per la realtà aumentata dedicato a smartphone e tablet Un set modulare di lenti per stimolare la curiosità dei bambini a sperimentare con uno strumento che li avvicina alle scienze Microscopio, realtà aumentata e smartphone. Questo è il triangolo su cui è ...

Fedele: “Un club come il Milan non può perdere così Donnarumma” Il mercato del Milan al microscopio In primis, Fedele ha parlato dell'ufficialità di Gigio al PSG: "Non ho mai creduto in tempi d'oro ai baciamaglia. E' una beffa atroce per il Milan, un danno ...

...È l'estate del 1937 e la famiglia Cazalet si appresta a riunirsi nella dimora di campagna... Ed ecco svelata, come attraverso un, la verità sulle dinamiche di coppia fra i figli e le ......le tecnologie solari potranno attivare le celle solari,le tecnologie ottiche ...legati ai beni culturali con la possibilità di analizzare i materiali da costruzione con il, ...Un set modulare di lenti per stimolare la curiosità dei bambini a sperimentare con uno strumento che li avvicina alle scienze Microscopio, realtà aumentata e smartphone. Questo è il triangolo su cui è ...Il mercato del Milan al microscopio In primis, Fedele ha parlato dell'ufficialità di Gigio al PSG: "Non ho mai creduto in tempi d'oro ai baciamaglia. E' una beffa atroce per il Milan, un danno ...