Grifo: “Non essere convocato per l’Europeo è stato doloroso. Come un pugno in faccia. Ma sono felice per i ragazzi” (Di giovedì 15 luglio 2021) Intervistato da Sport 1, Vincenzo Grifo, centrocampista del Friburgo e nel giro della Nazionale, ha parlato del successo degli Azzurri a Euro 2020 e della sua possibilità sfumata per un soffio. Queste le sue parole: “Ho avuto bisogno di qualche giorno per elaborare la delusione della mancata convocazione. A volte il calcio è duro, ma da professionista devo convivere con queste cose. Mi sono già rialzato diverse volte, lo farò ancora. Mia moglie, mio fratello, i miei genitori e i miei amici mi hanno aiutato. Mi hanno detto di essere comunque orgoglioso di quel che ho fatto, perché per molti anche le cose che io ho ottenuto ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Intervida Sport 1, Vincenzo, centrocampista del Friburgo e nel giro della Nazionale, ha parlato del successo degli Azzurri a Euro 2020 e della sua possibilità sfumata per un soffio. Queste le sue parole: “Ho avuto bisogno di qualche giorno per elaborare la delusione della mancata convocazione. A volte il calcio è duro, ma da professionista devo convivere con queste cose. Migià rialzato diverse volte, lo farò ancora. Mia moglie, mio fratello, i miei genitori e i miei amici mi hanno aiutato. Mi hanno detto dicomunque orgoglioso di quel che ho fatto, perché per molti anche le cose che io ho ottenuto ...

