Euro 2020, polemica sul bus scoperto della Nazionale: ‘negato il permesso’. Scontro tra Prefettura e FIGC (Di giovedì 15 luglio 2021) È Scontro e polemica tra la FIGC e la Prefettura di Roma sui festeggiamenti di Euro 2020, avvenuti in piazza con un bus scoperto che ha attraversato un mare di folla per le strade della capitale. A quanto pare, quel pullman non sarebbe stato autorizzato. LEGGI ANCHE:– Euro 2020, contagi COVID durante i festeggiamenti? Cosa potrebbe succedere tra pochi giorni Non era stato autorizzato dalla Prefettura, il bus scoperto della Nazionale che ha ... Leggi su funweek (Di giovedì 15 luglio 2021) Ètra lae ladi Roma sui festeggiamenti di, avvenuti in piazza con un busche ha attraversato un mare di folla per le stradecapitale. A quanto pare, quel pullman non sarebbe stato autorizzato. LEGGI ANCHE:–, contagi COVID durante i festeggiamenti? Cosa potrebbe succedere tra pochi giorni Non era stato autorizzato dalla, il busche ha ...

