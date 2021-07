Esclusiva: Lazio, la verità su Shaqiri. E gli scenari su Luis Alberto (Di giovedì 15 luglio 2021) Shaqiri in orbita Lazio? Non proprio. Meglio: l’esterno svizzero del Liverpool classe 1991 sarà stato proposto, ha un contratto in scadenza tra un paio di anni, ma non è ritenuto il perfetto ideale per il 4-3-3 di Sarri. Quindi, andiamo a stringere: Shaqiri possiamo toglierlo dalla lista biancoceleste, a meno di sorprese oggi non preventivabili e non è un problema di 10 o 15 milioni. Per gli esterni resta valido il nome di Brandt, quello di Sarabia se il PSG non dovesse tirarsi indietro nell’opzione Correa, è stato valutato Orsolini che non convince dal punto di vista caratteriale, possono emergere altri nomi. Kostic continua a piacere, ma ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021)in orbita? Non proprio. Meglio: l’esterno svizzero del Liverpool classe 1991 sarà stato proposto, ha un contratto in scadenza tra un paio di anni, ma non è ritenuto il perfetto ideale per il 4-3-3 di Sarri. Quindi, andiamo a stringere:possiamo toglierlo dalla lista biancoceleste, a meno di sorprese oggi non preventivabili e non è un problema di 10 o 15 milioni. Per gli esterni resta valido il nome di Brandt, quello di Sarabia se il PSG non dovesse tirarsi indietro nell’opzione Correa, è stato valutato Orsolini che non convince dal punto di vista caratteriale, possono emergere altri nomi. Kostic continua a piacere, ma ...

