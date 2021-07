Ddl Zan, no emendamenti Pd. Rischio slittamento a settembre (Di giovedì 15 luglio 2021) Il giorno dopo il voto al cardiopalma nell’aula di palazzo Madama, il Pd non cambia linea. In un’assemblea del gruppo si è deciso di non presentare emendamenti al ddl Zan. La linea insomma resta quella di non toccare il testo. Certo, le preoccupazioni non mancano. Andrea Marcucci ed altri – come Stefano Collina, Valeria Fedeli e Valeria Valente (queste ultime dubbiose in modo particolare sull’identità di genere)- lo manifestano pubblicamente nella riunione. L’ex-capogruppo da giorni sostiene la linea della mediazione come l’unica per ‘salvare’ lo Zan. Altri la ritengono impercorribile perchè convinti che l’offerta di intesa della Lega non sia ‘sincera’ ma l’obiettivo reale ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Il giorno dopo il voto al cardiopalma nell’aula di palazzo Madama, il Pd non cambia linea. In un’assemblea del gruppo si è deciso di non presentareal ddl Zan. La linea insomma resta quella di non toccare il testo. Certo, le preoccupazioni non mancano. Andrea Marcucci ed altri – come Stefano Collina, Valeria Fedeli e Valeria Valente (queste ultime dubbiose in modo particolare sull’identità di genere)- lo manifestano pubblicamente nella riunione. L’ex-capogruppo da giorni sostiene la linea della mediazione come l’unica per ‘salvare’ lo Zan. Altri la ritengono impercorribile perchè convinti che l’offerta di intesa della Lega non sia ‘sincera’ ma l’obiettivo reale ...

