Borsa:Europa chiude in calo tra timori inflazione e petrolio (Di giovedì 15 luglio 2021) Le Borse europee chiudono in sostenuto calo. Sui listini pesa il calo del prezzo del petrolio, in vista dell'accordo tra i Paesi dell'Opec+ sulla produzione. L'attenzione dei mercati si focalizza sull'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Le Borse europee chiudono in sostenuto. Sui listini pesa ildel prezzo del, in vista dell'accordo tra i Paesi dell'Opec+ sulla produzione. L'attenzione dei mercati si focalizza sull'...

Seduta negativa a Milano. FTSE MIB - 1,27% Atlantia - 1,84% debole in scia ai dati sul traffico autostradale in Europa e Italia nell'ultima settimana: - 5/7% circa sullo stesso periodo del 2019. Telecom Italia - 1,73%. Il Sole 24 Ore ...

Borsa:Europa resta in calo dopo Wall Street,pesa il petrolio

