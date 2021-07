Abusi chierichetti Papa, Pg chiede 6 e 4 anni per imputati (Di giovedì 15 luglio 2021) Sei anni di reclusione per don Gabriele Martinelli, 29 anni, per atti di violenza carnale aggravata e atti di libidine aggravati, e quattro anni per don Enrico Radice, 71 anni, per favoreggiamento. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Seidi reclusione per don Gabriele Martinelli, 29, per atti di violenza carnale aggravata e atti di libidine aggravati, e quattroper don Enrico Radice, 71, per favoreggiamento. ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Abusi chierichetti Papa, Pg chiede 6 e 4 anni per imputati: (ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 15 LUG -… - AnsaRomaLazio : Abusi chierichetti Papa, Pg chiede 6 e 4 anni per imputati. Promotore di Giustizia, 'atti di violenza, non cose di… - infoitsalute : L'inchiesta de Le Iene sui presunti abusi sui chierichetti del Papa torna sui media mondiali | VIDEO - gaetanopecoraro : RT @redazioneiene: Il caso dei presunti abusi sui chierichetti del Papa scuote il Vaticano: lo abbiamo raccontato per primi con @gaetanopec… - tormalina33 : RT @redazioneiene: Il caso dei presunti abusi sui chierichetti del Papa scuote il Vaticano: lo abbiamo raccontato per primi con @gaetanopec… -