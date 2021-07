Advertising

qn_lanazione : A1, autostrada chiusa ma il tir passa lo stesso e finisce contro un mezzo del cantiere - bulinomianco : da genova a imperia ci abbiamo messo più di 3 ore e normalmente ce ne vogliono la metà. autostrada chiusa e cantier… - infoitinterno : L’autostrada A1 chiusa per due notti. Verifiche sul viadotto, rischio caos - ale_mariotti92 : Mortacci vostri e dell'autostrada chiusa da Firenze Nord al Mugello. Brianza pisciata, spiaze per mio fratello ma c… - Giorno_Brescia : Brescia, incidente sulla A21: un morto e tre feriti. Chiusa la carreggiata -

Ultime Notizie dalla rete : autostrada chiusa

LA NAZIONE

Così il mezzo pesante, incurante dei cartelli, invece di uscire a Barberino ha tirato dritto fino quasi a Calenzano, percorrendo svariati chilometri sull'e i n area di cantiere . ......sull'A18 Siracusa"Gela, al fine di consentire le ultime lavorazioni necessarie al completamento del lotto Rosolini - Ispica (di imminente inaugurazione), l'uscita di Rosolini rimarrà...Per le stesse ore è stata predisposta anche la chiusura della rampa di ingresso in autostrada dello svincolo di Noto per i veicoli diretti verso Rosolini.L’uscita di Rosolini rimarrà chiusa al transito per i veicoli provenienti da Siracusa e sarà istituita la conseguente uscita obbligatoria a Noto.