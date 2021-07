Violazioni fiscali, sequestro da un milione per un hotel di Ischia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Per anni anni avrebbe sistematicamente omesso di versare le ritenute d’imposta sulle retribuzioni dei dipendenti: è quanto la Guardia di Finanza di Ischia (Napoli) contesta ai gestori di una società del settore alberghiero e della ristorazione dell’isola verde ai quali oggi è stato notificato un decreto di sequestro da circa un milione di euro emesso dal gip di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini delle fiamme gialle, le decisioni sulla conduzione dell’azienda, e quindi anche riguardanti le omissioni dei versamenti delle imposte, erano state assunte dai gestori di fatto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Per anni anni avrebbe sistematicamente omesso di versare le ritenute d’imposta sulle retribuzioni dei dipendenti: è quanto la Guardia di Finanza di(Napoli) contesta ai gestori di una società del settore alberghiero e della ristorazione dell’isola verde ai quali oggi è stato notificato un decreto dida circa undi euro emesso dal gip di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini delle fiamme gialle, le decisioni sulla conduzione dell’azienda, e quindi anche riguardanti le omissioni dei versamenti delle imposte, erano state assunte dai gestori di fatto ...

