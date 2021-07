“Una ragazza per il cinema” al via il concorso che vede alla conduzione l’attore internazionale Vincenzo Bocciarelli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Vincenzo Bocciarelli, attore italiano famoso nel mondo, presenta “Una ragazza per il cinema” nella splendida cornice del Castello di Montignano nel cuore verde dell’Umbria. Saranno due appuntamenti intensi che condurranno nel cuore di una favola. Il 17 Luglio le 30 talentuose aspiranti attrici si contenderanno il titolo per poter accedere alla finale che si svolgerà al Castello-Rocca di Narni il prossimo 31 luglio. Vincenzo Bocciarelli non smette mai di emozionarci, dopo il successo editoriale del suo primo libro “Sulle ali dell’arte” continua la sua strepitosa carriera ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 luglio 2021), attore italiano famoso nel mondo, presenta “Unaper il” nella splendida cornice del Castello di Montignano nel cuore verde dell’Umbria. Saranno due appuntamenti intensi che condurranno nel cuore di una favola. Il 17 Luglio le 30 talentuose aspiranti attrici si contenderanno il titolo per poter accederefinale che si svolgerà al Castello-Rocca di Narni il prossimo 31 luglio.non smette mai di emozionarci, dopo il successo editoriale del suo primo libro “Sulle ali dell’arte” continua la sua strepitosa carriera ...

