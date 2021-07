Ultime Notizie Roma del 14-07-2021 ore 07:10 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale mercoledì 14 luglio Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco in studio pressing sul governo Da parte di Alcune regioni categorie per l’utilizzo del Green Park covid come strumento di accesso locali spettacoli come sta venendo in Francia sileri lo considera un modo per evitare le chiusure favorevoli anche nel PD Salvini critico oltre 4 italiani su 10 hanno completato il ciclo vaccinale balzo in avanti però di nuovi capi e decessi prosegue oggi l’iter del decreto zone l’aula del Senato ma il rischio di slittamento a settembre in risalto ieri il primo round te lo sono aggiudicati i sostenitori del testo che non è tornato in commissione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 14 luglio Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco in studio pressing sul governo Da parte di Alcune regioni categorie per l’utilizzo del Green Park covid come strumento di accesso locali spettacoli come sta venendo in Francia sileri lo considera un modo per evitare le chiusure favorevoli anche nel PD Salvini critico oltre 4 italiani su 10 hanno completato il ciclo vaccinale balzo in avanti però di nuovi capi e decessi prosegue oggi l’iter del decreto zone l’aula del Senato ma il rischio di slittamento a settembre in risalto ieri il primo round te lo sono aggiudicati i sostenitori del testo che non è tornato in commissione ...

