Troppo gioco d’azzardo su Twitch: la piattaforma vuole vederci chiaro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Twitch ha deciso di monitorare molto attentamente i contenuti che fanno riferimento al gioco d’azzardo, dopo aver registrato una crescita esponenziale del numero di spettatori nel 2021 in seguito alla partecipazione di alcuni grandi nomi (e anche grazie ad alcune sponsorizzazioni ingenti). Negli ultimi tempi si sono lanciati in questo settore personaggi come lo streamer statunitense Tyler “Trainwrecks” Nikam, ma anche il celebre streamer della piattaforma di proprietà di Amazon, xQc, e la stella nascente Adin Ross: tutti e tre hanno sponsorizzato streaming relativi al gioco d’azzardo. Una ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 14 luglio 2021)ha deciso di monitorare molto attentamente i contenuti che fanno riferimento al, dopo aver registrato una crescita esponenziale del numero di spettatori nel 2021 in seguito alla partecipazione di alcuni grandi nomi (e anche grazie ad alcune sponsorizzazioni ingenti). Negli ultimi tempi si sono lanciati in questo settore personaggi come lo streamer statunitense Tyler “Trainwrecks” Nikam, ma anche il celebre streamer delladi proprietà di Amazon, xQc, e la stella nascente Adin Ross: tutti e tre hanno sponsorizzato streaming relativi al. Una ...

Advertising

esports247_it : Troppo gioco d'azzardo su Twitch: la piattaforma vuole vederci chiaro - commieden : ho un ossessione per le carte da gioco sono troppo belle@ - _unsaidemily : RT @always__shines: mi gioco il capitale che non ho che eda andrà troppo oltre e che sarà poi lui stesso a volersene andare e li o kiraz ma… - always__shines : mi gioco il capitale che non ho che eda andrà troppo oltre e che sarà poi lui stesso a volersene andare e li o kira… - _rainperfume : @cinepathic per la quotidianità (tra l'altro quanto sarebbe praticabile?), perché ripeto, è un'ingerenza troppo for… -