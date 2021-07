Star Trek, Matt Shakman sarà il nuovo regista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Star Trek, sarà diretto da Matt Shakman. Il regista della serie TV di Disney +, WandaVision, dirigerà il nuovo film del franchise. pare che la sua assunzione è stata voluta da Paramount Pictures e da J.J. Abrams. Secondo CBR, Paramount Pictures ha definitivamente assunto Matt Shakman, il regista di WandaVision, per dirigere il prossimo film del franchise fantascientifico di Star STrek. Le riprese del film dovrebbero avere inizio durante la prossima primavera. La data di uscita nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021)diretto da. Ildella serie TV di Disney +, WandaVision, dirigerà ilfilm del franchise. pare che la sua assunzione è stata voluta da Paramount Pictures e da J.J. Abrams. Secondo CBR, Paramount Pictures ha definitivamente assunto, ildi WandaVision, per dirigere il prossimo film del franchise fantascientifico di. Le riprese del film dovrebbero avere inizio durante la prossima primavera. La data di uscita nelle ...

