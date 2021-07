Scuola, in arrivo sette nuovi concorsi e assunzioni nel dl Sostegni bis (Di mercoledì 14 luglio 2021) Arrivano importanti novità per la Scuola con il Sostegni bis. Il decreto in fase di conversione delinea il quadro del prossimo arruolamento nella Scuola voluto dal ministro Bianchi. Grazie ai fondi messi a disposizione per le assunzioni di docenti e personale Ata mediante nuovi concorsi pubblici, il governo stima che in un anno le cattedre vacanti scenderanno da 112.000 a 15.000. Per questo sono previsti ben sette concorsi nel corso dell’anno scolastico 2021-2022. Le assunzioni arriveranno quasi tutte a settembre ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) Arrivano importanti novità per lacon ilbis. Il decreto in fase di conversione delinea il quadro del prossimo arruolamento nellavoluto dal ministro Bianchi. Grazie ai fondi messi a disposizione per ledi docenti e personale Ata mediantepubblici, il governo stima che in un anno le cattedre vacanti scenderanno da 112.000 a 15.000. Per questo sono previsti bennel corso dell’anno scolastico 2021-2022. Learriveranno quasi tutte ambre ...

