Scuola | Bianchi | ' da Invalsi emerge Paese diviso | pandemia ha esasperato differenze'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - I dati sugli Invalsi ci hanno consegnato un quadro già chiaro: "ci siamo negati la verità per tanto tempo. Il nostro è un Paese è diviso". Ed è necessaria una Scuola "che dia a tutti le stesse opportunità". Invalsi esprime chiaramente che "la pandemia ha esasperato le differenze. Ed i più colpiti sono quelli con le maggiori difficoltà". Lo ha detto a conclusione della presentazione sugli Invals, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

