Sarah Nile 'tradita' da Veronica Ciardi: 'Ti sei sposata? Ora sparisci dalla mia vita' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Alle nozze di Veronica Ciardi con Federico Bernardeschi non è stata invitata e così Sarah Nile , che con la sposa ha avuto una intensa e 'scandalosa' relazione durante il Grande Fratello del 2009 , si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 luglio 2021) Alle nozze dicon Federico Bernardeschi non è stata inta e così, che con la sposa ha avuto una intensa e 'scandalosa' relazione durante il Grande Fratello del 2009 , si ...

Advertising

fanpage : Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi e Federico #Bernardeschi. L’ex concorrente del Gra… - scorpinoe : Io andando a seguire Sarah Nile perché non voglio perdermi niente - _SofiaL7_ : RT @yleniaindenial: in quest'anno abbiamo avuto letteralmente Laura Pausini vincitrice del Golden Globe e nominata agli Oscar, Måneskin vin… - martalosiii : RT @Scorpioneee96: #Bernardeschi che canta cori da stadio anche al suo matrimonio. Sarah Nile incazzata nera con Veronica Ciardi per non es… - Alessia18605549 : RT @helerrie: Tra dieci anni. Rosalinda Cannavò sposerà Andrea Zenga mentre Dayane Mello posterà offesa la storia su ig per creare il devas… -