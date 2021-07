Salvini incontra Draghi: elezioni comunali a ottobre, giustizia entro l’estate, no vaccino obbligatorio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Spero che gli allarmisti di professione la smettano di preannunciare sciagure. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini all'uscita da Palazzo Chigi. Ho chiesto la riapertura di locali da ballo e discoteche L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Spero che gli allarmisti di professione la smettano di preannunciare sciagure. Lo dice il leader della Lega Matteoall'uscita da Palazzo Chigi. Ho chiesto la riapertura di locali da ballo e discoteche L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Teresa11737221 : @matteosalvinimi Salvini chiede a Draghi, incontra Draghi, è d'accordo con Draghi, la pensa come Draghi. Anche il c… - Carmen5633 : #greenpass, #Salvini incontra #Draghi: «No al modello francese, non siamo per gli estremismi» - sardiniatube : Il Presidente Draghi incontra il Segretario della Lega Salvini - FirenzePost : Salvini incontra Draghi: elezioni comunali a ottobre, giustizia entro l’estate, no vaccino obbligatorio - ABIMAGE : Il Presidente Draghi incontra il Segretario della Lega Salvini Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto… -