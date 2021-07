Questa foto non mostra «un cimitero di auto elettriche in Francia» (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’8 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostr una grande schiera di automobili color bianco in disuso abbandonate in una radura. La foto è accompagnata da un commento in cui si sostiene che la scena mostrerebbe «un cimitero di auto elettriche in Francia». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Come hanno verificato i colleghi di Afp, la foto mostra in realtà un parcheggio di auto elettriche prodotte dal gruppo cinese Kandi Technologies a Hangzhou, in Cina. Sempre su ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’8 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostr una grande schiera dimobili color bianco in disuso abbandonate in una radura. Laè accompagnata da un commento in cui si sostiene che la scena mostrerebbe «undiin». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Come hanno verificato i colleghi di Afp, lain realtà un parcheggio diprodotte dal gruppo cinese Kandi Technologies a Hangzhou, in Cina. Sempre su ...

