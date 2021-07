Programmi TV di stasera, mercoledì 14 luglio 2021. Nuove puntate per SuperQuark (Di mercoledì 14 luglio 2021) Piero Angela Rai1, ore 21.25: SuperQuark – Nuova stagione Piero Angela torna su Rai1 con SuperQuark per 7 settimane. Anche questa volta ci sarà una grande serie realizzata dalla BBC nei quattro angoli della terra, dal significativo titolo “Un pianeta perfetto”, e ci sarà ancora Alberto Angela, protagonista dello spazio dedicato all’archeologia. Per l’approfondimento scientifico il tema saranno i virus, gli anticorpi monoclonali e i vaccini; spazio poi ai droni, alla “transizione ecologica” e alla scienza in cucina. Immancabile l’approfondimento in studio di Piero Angela, con le rubriche sulla sessualità con il professor Emmanuele Jannini, “Dietro le ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Piero Angela Rai1, ore 21.25:– Nuova stagione Piero Angela torna su Rai1 conper 7 settimane. Anche questa volta ci sarà una grande serie realizzata dalla BBC nei quattro angoli della terra, dal significativo titolo “Un pianeta perfetto”, e ci sarà ancora Alberto Angela, protagonista dello spazio dedicato all’archeologia. Per l’approfondimento scientifico il tema saranno i virus, gli anticorpi monoclonali e i vaccini; spazio poi ai droni, alla “transizione ecologica” e alla scienza in cucina. Immancabile l’approfondimento in studio di Piero Angela, con le rubriche sulla sessualità con il professor Emmanuele Jannini, “Dietro le ...

_Techetechete : Dopo la puntata di stasera, ne vogliamo ancora e quindi ci vediamo Canzonissima '70 e '71 condotta da… - Dario_Ghiro : @MaxTen10ADP @radiobianconera @StefanoDiscreti Certo! Tutti i nostri programmi sono disponibili in podcast sul nost… - LolaSiar : RT @muffinio17: stasera ci servono quelle personcine che hanno i programmi di hashtag per seguire l'andazzo del nostro hashtag perché non s… - tommasobenocci : RT @_Techetechete: Stasera tra tante canzoni “colorate” ci risuonava nella testa quel ??Nel blu dipinto di blu??… così ci siamo ricordati del… - Angela93229473 : RT @muffinio17: stasera ci servono quelle personcine che hanno i programmi di hashtag per seguire l'andazzo del nostro hashtag perché non s… -