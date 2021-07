Omofobia: Salvini, ‘togliamo quello che divide e ddl Zan subito approvato' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Se Letta si ostina a non ascoltare niente e nessuno, affossa la legge. La Lega ha proposto emendamenti che raccolgono le indicazioni di associazioni, del Santo Padre, di femministe, gay, lesbiche, insegnanti... approviamo subito tutti insieme, sarebbe un bel segnale di unanimità". Così Matteo Salvini al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi sul ddl Zan. "Togliamo dal testo quello che divide: bambini, gender nelle scuole, censura, bavaglio, negazione della libertà di pensiero e parola, e la legge viene approvata prima al Senato e poi alla Camera entro l'estate". "Se Letta insiste ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Se Letta si ostina a non ascoltare niente e nessuno, affossa la legge. La Lega ha proposto emendamenti che raccolgono le indicazioni di associazioni, del Santo Padre, di femministe, gay, lesbiche, insegnanti... approviamotutti insieme, sarebbe un bel segnale di unanimità". Così Matteoal termine dell'incontro con il premier Mario Draghi sul ddl Zan. "Togliamo dal testoche: bambini, gender nelle scuole, censura, bavaglio, negazione della libertà di pensiero e parola, e la legge viene approvata prima al Senato e poi alla Camera entro l'estate". "Se Letta insiste ...

